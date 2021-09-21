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В индийском порту перехватили почти 3 т героина из Афганистана

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В индийском порту перехватили почти 3 т героина из Афганистана
Груз был задержан в порту Мундра Гуджарата / Getty Images

Индийская разведка по борьбе с контрабандой изъяла почти 3 т героина почти на $2,7 млрд в ходе крупной операции в порту в штате Гуджарат.

Судебно-медицинская экспертиза еще продолжается, чтобы определить точную стоимость изъятых наркотиков. Об этом пишет ВВС.

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В ходе операции два человека арестованы, еще несколько находятся под следствием. Груз был из Афганистана, где его задекларировали как тальк. Он пришел в порт Мундра Гуджарата из Ирана.

Управление налоговой разведки заявило, что получило информацию о том, что груз из иранского порта Бендер-Аббас предположительно содержал наркотики.

По данным Управления ООН по наркотикам и преступности, Афганистан - крупнейшей производитель опия в мире. Урожай опия составляет более 80% мировых поставок. Растения опийного мака очищают, чтобы сформировать основу для нескольких наркотиков, вызывающих сильную зависимость, включая героин.

Талибы ввели жесткие правила против афганских женщин. В связи с этим они запустили кампанию в соцсетях, направленную на протест против строгих правил.

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