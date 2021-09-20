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понедельник, 20 сентября 2021 20:14

Афганские женщины протестуют: публикуют фото в красочных нарядах
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  Талибы требуют от афганских женщин носить черные хиджабы. Фото: ВВС
Талибы требуют от афганских женщин носить черные хиджабы. Фото: ВВС

Талибы ввели жесткие правила против афганских женщин.

В связи с этим они запустили кампанию в соцсетях, направленную на протест против строгих правил.

Под хэштегом #DoNotTouchMyClothes женщины Афганистана делятся яркими фото в красочных национальных нарядах и демонстрируют контраст с черными хиджабами, которые требуют талибы.

Инициатором проекта стала бывшая профессор истории Американского университета в Афганистане доктор Бахар Джалали.

"Я опубликовала свое фото в традиционной афганской одежде и призвала других афганцев во всем мире сделать то же самое, потому что я знаю, что изображения очень сильны. Все очень быстро разлетелось. В кампании принимает участие много людей, я думаю, это действительно говорит о безотлагательности того, что происходит в Афганистане", - написала Джалали.

Афганки заявляют, что талибы посягают на их национальную идентичность, а также преследуют борьбу за права женщин и право на самовыражение.

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У каждой этнической группы и региона Афганистана своя традиционная одежда. Фото: korrespondent
У каждой этнической группы и региона Афганистана своя традиционная одежда. Фото: korrespondent
У каждой этнической группы и региона Афганистана своя традиционная одежда. Фото: korrespondent
У каждой этнической группы и региона Афганистана своя традиционная одежда. Фото: korrespondent
Талибы требуют от афганских женщин носить черные хиджабы. Фото: ВВС

"У каждой этнической группы и региона Афганистана есть своя традиционная одежда. Несмотря на это разнообразие, все они имеют одну общую тему: много цветов. Зеленые, желтые, белые, синие, розовые и другие цвета вместе с ручной вышивкой передаются из поколения в поколение. Обычно эту одежду выбирали для особых случаев, так как на ее изготовление уходит очень много времени", - добавила доктор.

Большинство участниц флешмоба живут за пределами Афганистана.

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Публикация от Glow_Me_Now (@glow_me_now)

Служба безопасности "Талибана", который захватил власть в Афганистане, объявила, что в Мазари-Шарифе казнили банду похитителей детей. Похитителями якобы были четверо мужчин-афганцев и женщина-узбечка. Всех их расстреляли на месте.

После закрытия большинства иностранных посольств в Афганистане появился черный рынок виз. Желающие покинуть страну, платят большие деньги за поддельные документы.

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20
сентября

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