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четверг, 16 сентября 2021 21:17

В Афганистане массово торгуют поддельными визами

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В Афганистане массово торгуют поддельными визами
Легально можно получить визу только в одну страну. Фото: Reuters

После закрытия большинства иностранных посольств в Афганистане появился черный рынок виз.

Желающие покинуть страну, платят большие деньги за поддельные документы. Об этом сообщает Tolo News.

По данным местных туристических агентств, легально можно получить только пакистанскую визу. Документы других государств продают.

Директор афганского туристического агентства Шафи Самим заявил, что люди покупают визы на черном рынке по цене, что вдвое или втрое превышает обычную.

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"Люди покупают визы в Пакистан за $350, в Таджикистан за $400, в Узбекистан за $1350 и в Турцию за почти $5 тысяч", - сказал Самим.

Чтобы ликвидировать черный рынок виз граждане Афганистана и представители туристических агентств призывают иностранные государства открыть свои посольства.

Служба безопасности "Талибана", который захватил власть в Афганистане, объявила, что в Мазари-Шарифе казнили банду похитителей детей.

Похитителями якобы были четверо мужчин-афганцев и женщина-узбечка. Всех их расстреляли на месте.

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