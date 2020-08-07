В Индии произошла авиакатострофа

Более 30 пассажиров уже госпитализировали. Фото: Reuters

Пассажирский авиалайнер индийской авиакомпании Air India Express выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту индийского города Кожикоде (штат Керала).

Об этом сообщает агентство ANI на своей странице в Twitter в пятницу, 7 августа.

"В результате жесткой посадки самолета в Индии двое, вероятно, погибли, 35 пострадали. Всего на борту находилось, по разным данным, от 180 до 191 человека", - информирует агентство Reuters со ссылкой на представителя полиции.

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Как отмечает телеканал NDTV, более 30 пассажиров госпитализировали.

По данным СМИ, самолет прилетел в Кожикоде из Дубая.

Самолет авиакомпании Air Europa, выполнявший рейс между островом Гран-Канария и Мадридом, совершил экстренную посадку в аэропорту Малаги через украинском, который отказывался надеть маску.