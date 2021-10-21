В ход шли камни и бревна: польскую границу штурмовали нелегалы ​​из Беларуси

В Польше со стороны Беларуси нелегальные мигранты штурмовали границу. Фото: скриншот с видео

20 октября нелегальные мигранты штурмовали польско-белорусскую границу, пытаясь прорваться через нее.

В этом им помогали службы Беларуси, сообщает пограничная служба Польши.

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"Иностранные граждане с белорусской стороны на пункте Уснаж Гурный силой штормовали границу. Они бросали бревна, камни в польских пограничников и солдат. Им помогали службы Беларуси ", - сообщили польские пограничники.

Польских военнослужащих, патрулирующих польско-белорусскую границу, обстреляли со стороны Беларуси. Никто не пострадал. Вероятно, использовали холостые боеприпасы. Со стороны Беларуси также летят муляжи гранат и других предметов, которые имеют вид опасных материалов.