В ход шли камни и бревна: польскую границу штурмовали нелегалы ​​из Беларуси

20 октября нелегальные мигранты штурмовали польско-белорусскую границу, пытаясь прорваться через нее.
В этом им помогали службы Беларуси, сообщает пограничная служба Польши.
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"Иностранные граждане с белорусской стороны на пункте Уснаж Гурный силой штормовали границу. Они бросали бревна, камни в польских пограничников и солдат. Им помогали службы Беларуси ", - сообщили польские пограничники.
Польских военнослужащих, патрулирующих польско-белорусскую границу, обстреляли со стороны Беларуси. Никто не пострадал. Вероятно, использовали холостые боеприпасы.
Со стороны Беларуси также летят муляжи гранат и других предметов, которые имеют вид опасных материалов.
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