В ход шли камни и бревна: польскую границу штурмовали нелегалы ​​из Беларуси

 
Ексклюзивы
1/5
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
Просмотров: 459
Как в Киеве впервые проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Как в Киеве впервые проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Просмотров: 2611
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского
Просмотров: 495
Російська церква заборонила усміхнених святих
Російська церква заборонила усміхнених святих
Просмотров: 414
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
Просмотров: 3447
Отставка Разумкова - этап усмирения
Отставка Разумкова - этап усмирения
5 Просмотров: 855
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
Просмотров: 585
Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция
Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция
Просмотров: 1170
Трехдневными гонками на Киевщине закрыли велосезон
Трехдневными гонками на Киевщине закрыли велосезон
Просмотров: 261
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Просмотров: 17974
Фото
Все фото
8
5
8
6
18
Смертельные наводнения в Индии и Непале: сотни погибших и раненых
Смертельные наводнения в Индии и Непале: сотни погибших и раненых
Ночная Европа из космоса: астронавт показал впечатляющие фото
Ночная Европа из космоса: астронавт показал впечатляющие фото
Террористы взорвали автобус с солдатами: 14 погибших и раненые
Террористы взорвали автобус с солдатами: 14 погибших и раненые
В Японии начал извергаться вулкан
В Японии начал извергаться вулкан
Православные церкви и многоэтажки - показали фото Бухареста 1950-х годов
Православные церкви и многоэтажки - показали фото Бухареста 1950-х годов
Видео
Все видео
В ход шли камни и бревна: польскую границу штурмовали нелегалы ​​из Беларуси
В ход шли камни и бревна: польскую границу штурмовали нелегалы ​​из Беларуси
Окружение Земана подозревают в сливе секретной информации
Окружение Земана подозревают в сливе секретной информации
Грета Тунберг исполнила зажигательный хит
Грета Тунберг исполнила зажигательный хит
Горели здания: в российской колонии произошел масштабный бунт
Горели здания: в российской колонии произошел масштабный бунт
"Путин - х**ло" - тысячи митингующих в Армении спели украинский хит
"Путин - х**ло" - тысячи митингующих в Армении спели украинский хит
Интервью
1/5
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
Просмотров: 954
Варшава разрушает основы Евросоюза
Варшава разрушает основы Евросоюза
Просмотров: 765
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
Просмотров: 5211
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
Просмотров: 1422
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
1 Просмотров: 1512
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
14 октября 2021
Просмотров: 1161
Мадонни метрополітену
Давніше, коли краще бачив, забавлявся ось чим. Вранці, підіймаючись ескалатором нагору на станції метро Шулявська, колекціонував очима дівчат, які ...
четверг, 21 октября 2021 15:59

В ход шли камни и бревна: польскую границу штурмовали нелегалы ​​из Беларуси

  Комментировать
В ход шли камни и бревна: польскую границу штурмовали нелегалы ​​из Беларуси
В Польше со стороны Беларуси нелегальные мигранты штурмовали границу. Фото: скриншот с видео

20 октября нелегальные мигранты штурмовали польско-белорусскую границу, пытаясь прорваться через нее.

В этом им помогали службы Беларуси, сообщает пограничная служба Польши.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Польша отгородится от Беларуси "стеной"

"Иностранные граждане с белорусской стороны на пункте Уснаж Гурный силой штормовали границу. Они бросали бревна, камни в польских пограничников и солдат. Им помогали службы Беларуси ", - сообщили польские пограничники.

Польских военнослужащих, патрулирующих польско-белорусскую границу, обстреляли со стороны Беларуси. Никто не пострадал. Вероятно, использовали холостые боеприпасы.

Со стороны Беларуси также летят муляжи гранат и других предметов, которые имеют вид опасных материалов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В ход шли камни и бревна: польскую границу штурмовали нелегалы ​​из Беларуси». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
октября

Нашли останки человека, который жил более 600 тыс. лет назад

Снималась обнаженной и работала стилистом: самые интересные факты об имениннице Ким Кардашьян

Бермудский треугольник: нашли корабль без экипа

Самое читаемое
Полуобнаженная Майли Сайрус в провокационных образах изгибалась для журнала
Полуобнаженная Майли Сайрус в провокационных образах изгибалась для журнала
8
 Просмотров: 9351
На трассе Одесса-Киев масштабное столкновение: много погибших и пострадавших (обновлено)
На трассе Одесса-Киев масштабное столкновение: много погибших и пострадавших (обновлено)
3
 Просмотров: 6021
&quot;Я давлю уже на всех&quot; - Зеленский по-хамски ответил Барчук
"Я давлю уже на всех" - Зеленский по-хамски ответил Барчук 3 Просмотров: 4482
&quot;Пацаны, ну что вы там? Погнали!&quot; - как сетями &quot;таскают&quot; судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
34
 Просмотров: 3447
Полиция назвала причину смерти брата мэра Кривого Рога
Полиция назвала причину смерти брата мэра Кривого Рога Просмотров: 3240
Мир
НАТО готовит план защиты от потенциального нападения Росии
НАТО готовит план защиты от потенциального нападения Росии Просмотров: 234
Смертельные наводнения в Индии и Непале: сотни погибших и раненых
Смертельные наводнения в Индии и Непале: сотни погибших и раненых
8
 Просмотров: 135
Трамп запускает собственную соцсеть
Трамп запускает собственную соцсеть Просмотров: 207
Клинтон сделал первое заявление после выхода из больницы
Клинтон сделал первое заявление после выхода из больницы Просмотров: 234
Человеку впервые успешно пересадили почку генномодифицированной свиньи
Человеку впервые успешно пересадили почку генномодифицированной свиньи Просмотров: 207
Больше всего комментируют
7
"Офшор 95": НАПК взялось за декларации Зеленского и Баканова
3
"Я давлю уже на всех" - Зеленский по-хамски ответил Барчук
2
Азарова арестовали по делу о государственной измене
1
Зеленский встретился с министром обороны США: о чем говорили
1
Рейтинг Зеленского за месяц скатился вниз
Голосов: 403
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть