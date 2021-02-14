В Гвинее объявили об эпидемии Эболы

Правительство африканского государства Гвинея объявило об эпидемии Эболы на юго-востоке страны. Там находят наличие вируса в анализах уже умерших пациентов.

Об этом сообщает сайт Guinee114 со ссылкой на заявление правительства.

Эпидемию объявили в префектуре Нзерекоре и районе Гуеке на юго-востоке страны.

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Заседание правительства состоялось 14 февраля после того, как наличие вируса подтвердили у трех из четырех умерших пациентов, у которых были симптомы болезни. Результаты анализов четвертого человека еще не поступили.

В 2014-16 годах в Гвинее была одна из самых больших вспышек заболевания в Африке. Тогда ею заболели 28 тысяч человек, умерли 11,3 тысяч.