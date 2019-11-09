В Грузии возникли кровавые столкновения из-за фильма

В Тбилиси несколько сотен радикалов подрались с полицией из-за фильма о ЛГБТ.
Столкновения произошли у кинотератру Amirani, где проходила премьера номинированного на "Оскар" шведско-грузинского фильма "А потом мы танцевали", пишет Радио.Свобода.
Участники сожгли разноцветный флаг ЛГБТ.
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Кричали "Позор" и "Да здравствует Грузия" после этого некоторые демонстранты пытались прорваться внутрь здания через полицейский кордон.
Во время столкновений православные священники проводили молебен под стенами кинотеатра.
В Одессе представители ЛГБТ-сообщества провели Марш равенства.
На акцию пришло около 300 человек, участники развернули большой радужный флаг и выкрикивали "Права человека - превыше всего!", "Наша позиция - это свобода". Об этом сообщает Hromadske.
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