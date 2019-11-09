В Грузии возникли кровавые столкновения из-за фильма

В Тбилиси несколько сотен радикалов подрались с полицией из-за фильма о ЛГБТ.

Столкновения произошли у кинотератру Amirani, где проходила премьера номинированного на "Оскар" шведско-грузинского фильма "А потом мы танцевали", пишет Радио.Свобода.

Участники сожгли разноцветный флаг ЛГБТ.

Автор: Радио.Свобода Столкновения возникли из-за фильма о двух геев

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Кричали "Позор" и "Да здравствует Грузия" после этого некоторые демонстранты пытались прорваться внутрь здания через полицейский кордон.

Автор: Радио.Свобода Столкновения возникли из-за фильма о двух геев

Во время столкновений православные священники проводили молебен под стенами кинотеатра.

В Одессе представители ЛГБТ-сообщества провели Марш равенства. На акцию пришло около 300 человек, участники развернули большой радужный флаг и выкрикивали "Права человека - превыше всего!", "Наша позиция - это свобода". Об этом сообщает Hromadske.