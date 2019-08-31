Без конфликтов не обошлось: в Одессе провели Марш равенства

В Одессе представители ЛГБТ-сообщества провели Марш равенства.

На акцию пришло около 300 человек, участники развернули большой радужный флаг и выкрикивали "Права человека - превыше всего!", "Наша позиция - это свобода". Об этом сообщает Hromadske.

На Марше также присутствовала большая делегация из Мюнхена и представители 6 европейских посольств.

В ходе акции произошло несколько конфликтов между участниками и ее противниками. Так Маршу пытались помешать представители христианских организаций и члены радикальных националистических организаций. Однако все обошлось большей частью словесными перепалками, акция закончилась без столкновений.

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В полиции отметили, что правопорядок обеспечивали 500 силовиков. Правоохранители составили в отношении трех лиц административные протоколы за мелкое хулиганство, других правонарушений не было.

"Права людини — понад усе!" — в Одесі відбувся Марш рівності pic.twitter.com/125yBJtJjY — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 31 серпня 2019 р.

Між противниками Маршу рівності в Одесі та його учасниками вишикувався кордон поліції pic.twitter.com/d9bHAGuT8d — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 31 серпня 2019 р.

На заместителя Сумского городского головы Максима Галицкого завели дело из-за высказываний в отношении членов ЛГБТ-сообщества. Галицкий разместил на своей странице в соцсети пост, в котором пожелал сторонникам ЛГБТ повторить судьбу пленных концлагерей Второй мировой войны.