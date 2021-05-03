В Грузии остановили общественный транспорт

В Грузии эпидемиологи фиксируют третью волну коронавируса. Фото: Reuters

В Грузии с понедельника из-за роста случаев распространения коронавируса остановили работу муниципального транспорта.

Решение об ограничении работы городских автобусов и тбилисского метро будет действовать до 12 мая включительно, сообщает "Європейська правда"

При этом не ограничивается передвижение междугородного транспорта.

Кроме того, 4-11 мая объявлены нерабочими днями для снижения мобильности граждан.

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В марте в Грузии ослабили большинство жестких ограничений, действовавших с конца ноября, частично разрешив концерты и спортивные мероприятия со зрителями. Зимний локдаун был едва ли не самым строгим в Европе и предусматривал в частности полную остановку транспорта.

В Грузии эпидемиологи фиксируют третью волну коронавируса. Накануне обнаружили 988 новых случаев. С начала пандемии в стране зафиксировали более 312 тыс. случаев коронавируса, более 293 тыс. пациентов выздоровели, 4 151 умер.

Причинами распространения коронавируса в Грузии являются массовые скопления жителей страны. Кроме того большинство случаев заражения связаны с распространением так называемого британского штамма Covid-19.