Грузию накрыла третья волна эпидемии коронавируса, заявил руководитель Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья МОЗ страны Амиран Гамкрелидзе в эфире телеканала Рустави 2.

"В стране уже началась третья волна, однако мы хотим, чтобы она была максимально управляемой, чтобы не получить широкомасштабной эпидемии", - отметил чиновник.

По его словам, причинами активного распространения инфекции являются массовые скопления жителей страны на свадьбах, поминках, днях рождения и других мероприятиях.

Кроме того, Гамкрелидзе сообщил, что в последнее время большинство случаев заражения связаны с распространением так называемого британского штамма COVID-19.

По последним данным, в Грузии с населением почти четыре миллиона человек с начала пандемии коронавируса зафиксировано более 288 тысяч случаев заражения, из которых свыше 277 тысяч закончились выздоровлением и 3877 - смертью инфицированных.