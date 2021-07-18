В Грузии оппозиция сорвала выступление главы МВД

Депутаты от оппозиции приостановили выступление главы МВД. Фото: Скриншот с видео

В парламенте Грузии оппозиционеры сорвали выступление главы Министерства внутренних дел Вахтанга Гомелаури.

Акция оппозиционных депутатов поддержали присутствующие в парламенте журналисты оппозиционных телеканалов. Видео инцидента опубликовалив соцсетях.

Они вывесили плакаты с требованием отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили и главы МВД.

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"Депутаты от оппозиции вышли с фотографиями погибшего оператора Александра Лашкаравы и приостановили выступление главы МВД", - говорится в сообщении.

В Тбилиси люди, которые вышли на протест после смерти избитого противниками ЛГБТ оператора телекомпании Пирвели Лексо Лашкарава, потребовали, чтобы правительство Грузии во главе с Ираклием Гарибашвили ушел в отставку до утра 12 июля.