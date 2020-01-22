В Греции женщина впервые стала президентом

Ранее кандидатуру Сакелларопулу согласовали партии парламента. Фото: Reuters

Сегодня парламент Греции выбрал 63-летнюю юристку Екатерину Сакелларопулу новой президенткой страны на пятилетний срок.

В Греции женщина впервые будет работать на этой должности, ее кандидатуру поддержал при голосовании 261 депутат, 33 - воздержались, сообщает агентство dpa.

Чтобы ее выбрать, надо было 200 голосов депутатов парламента, в который входят 300 народных избранников. Других кандидатов в президенты не выдвигали.

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Ранее кандидатуру Сакелларопулу согласовали правящие консерваторы из "Новой демократии" во главе с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом и сильная оппозиционная сила, левая партия СИРИЗА под руководством бывшего главы правительства Алексиса Ципраса, а также социал-демократы. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предложил ее кандидатуру в январе.

"Пришло время впервые избрать женщину на высший государственный пост", - сказал он, обосновывая выдвижение Сакелларопулу.

До этому юрист работала судьей и председателем высшего греческого административного суда. Новий президент начнет выполнять обязанности главы государства 13 марта, сменив на этом посту Прокописа Павлопулуса. Президент в Греции выполняет только репрезентативную функцию.

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