Патрульную полицию области возглавила женщина – впервые в Украине

Фото: Fb/patrolpolice.gov.ua

Руководительницей управления патрульной полиции в Харьковской области стала 31-летняя старшая лейтенантка Алена Стрижак.

Об этом сообщила пресс служба патрульной полиции Украины.

Представил ее первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

"В своей работе Алена неоднократно доказывала, что является настоящим профессионалом, показала свои лидерские способности. Это командир, который всегда будет вместе с вами, и прислушивается к каждому подчиненному. Она требовательна, но всегда включится в любую проблему и готова к общению" , - рассказал он.

В ответ Стрижак поблагодарила за доверие и рассказала о приоритетах в работе.

"Для меня это очень ответственно. Основные задачи, которые мы будем ставить перед собой, - это уровень доверия населения, сотрудничество и коммуникация с гражданами, коммуникация между подразделениями, а также обеспечения безопасности дорожного движения и публичной безопасности на территории обслуживания. Надеюсь, что наша сотрудничество будет исключительно позитивным для коллектива, управления и региона ", - сказала она.

Алена Стрижак присоединилась в ряды патрульной полиции 2015 году В Днепре. Начинала с патрулирования на линии, затем занимала должность командира роты, а затем и командира батальона. С октября 2018 года и по сей день работала в Хмельницком, была заместителем начальника управления - начальницей отдела дежурной службы управления патрульной полиции.

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