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воскресенье, 05 января 2020 03:28

Впервые в Украине женщина закончила курсы полицейского спецназа
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Первой женщиной в КОРДе стала "Коса"
Фото: пресс-служба МВД
Первой женщиной в КОРДе стала "Коса"
Первой женщиной в КОРДе стала "Коса"
Первой женщиной в КОРДе стала "Коса"

Выпускники Центра подготовки подразделений полиции особого назначения получили сертификаты об окончании обучения. Они пополнят ряды бойцов КОРД в 11 областях Украины. Среди спецназначенцев впервые появилась женщина - полицейская с позывным "Коса".

Раннее она работала в патрульной полиции, сообщает пресс-центр МВД.

Поздравили выпускников-спецназовцев глава Нацполиции Украины Игорь Клименко и руководительница отдела по правоохранительным вопросам Посольства США в Украине Стефани Холмс.

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Полиция Черниговщины задержала в Нежине контрабандистов, обеспечивали наркотиками жителей всей области. Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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