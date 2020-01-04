Впервые в Украине женщина закончила курсы полицейского спецназа

Фото: пресс-служба МВД

Выпускники Центра подготовки подразделений полиции особого назначения получили сертификаты об окончании обучения. Они пополнят ряды бойцов КОРД в 11 областях Украины. Среди спецназначенцев впервые появилась женщина - полицейская с позывным "Коса".

Раннее она работала в патрульной полиции, сообщает пресс-центр МВД.

Поздравили выпускников-спецназовцев глава Нацполиции Украины Игорь Клименко и руководительница отдела по правоохранительным вопросам Посольства США в Украине Стефани Холмс.

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Полиция Черниговщины задержала в Нежине контрабандистов, обеспечивали наркотиками жителей всей области. Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.