В Греции зафиксированы случаи коронавируса на норковых фермах

На норковых фермах зафиксировали коронавирус. Фото: Reuters

На двух норковых фермах на севере Греции обнаружили коронавирус.

По этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства страны, передает Reuters.

Как отмечается, штамп вируса, обнаруженный у животных - такой же, что был обнаружен у людей.

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Селекционер одной из ферм, где вскоре должен был начаться убой 2500 норок, также получил положительный тест на коронавирус.

По меньшей мере 10 миллионов норок было уничтожено фермерами в Дании в соответствии с правительственным распоряжением, пока его не признали нарушающим законодательство. Сейчас решение приостановлено, а законопроект, который позволит осуществить массовую ликвидацию норок, представлен на рассмотрение парламента.