В Греции произошло мощное землетрясение магнитудой 6,3: фото и видео

Центральную часть Греции всколыхнуло землетрясение магнитудой 6,3 баллов по шкале Рихтера.

Землетрясение зафиксировали в 12:16 по местному времени, его эпицентр располагался в 10 км от города Тирнавос на глубине 10 км, сообщает Kathimerini. В течение 20 мин. после основного толчка зафиксировали 3 афтершока силой от 4,2 до 4,9 баллов.

Фото: kathimerini.gr

Есть сообщения, что кое-где землетрясение вызвало оползни, в том числе на трассе из города Ларисы в населенный пункт Эласон. Власти страны координируются для дальнейших действий.

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13 февраля у берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1. Очаг подземных толчков находился на глубине 54 км.