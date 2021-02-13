В Японии увеличилось количество пострадавших в результате землетрясения

В Японии в результате землетрясения на северо-востоке страны пострадавшими считаются менее 50 человек. Также вышли из строя несколько электростанций.
Об этом сообщает Japan Times.
После землетрясения было отключено электричество в некоторых районах префектур Фукусима, Мияги, Иватэ и Тотиги. Также компания JR East временно приостановила работу своих линий Синкансэн Тохоку, Дзёэцу и Хокурику.
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Сообщалось об отключении электричества в минимум 950 тысячах домохозяйств в стране.
13 февраля у берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1. Очаг подземных толчков находился на глубине 54 км.
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