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суббота, 13 февраля 2021 23:52

В Японии увеличилось количество пострадавших в результате землетрясения

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В Японии увеличилось количество пострадавших в результате землетрясения
Сообщалось об отключении электричества в минимум 950 тысячах домохозяйств в стране. Фото: KYODO

В Японии в результате землетрясения на северо-востоке страны пострадавшими считаются менее 50 человек. Также вышли из строя несколько электростанций.

Об этом сообщает Japan Times.

После землетрясения было отключено электричество в некоторых районах префектур Фукусима, Мияги, Иватэ и Тотиги. Также компания JR East временно приостановила работу своих линий Синкансэн Тохоку, Дзёэцу и Хокурику.

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Сообщалось об отключении электричества в минимум 950 тысячах домохозяйств в стране.

13 февраля у берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1. Очаг подземных толчков находился на глубине 54 км.

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