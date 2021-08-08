В Греции прогнозируют пожары еще в пяти регионах

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В Греции продолжают бушевать масштабные пожары. За последние сутки в стране зафиксировали более 400 возгораний, завтра прогнозируют пожары в пяти регионах.

Об этом сообщает пресс-служба посольства.

"На завтра, воскресенье, 08 августа 2021 года, прогнозируется очень высокий риск пожара с категорией риска 4",- говорится в сообщении.

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По информации посольства, опасность возгорания является высокой для таких областей:

- регион центральной Греции (острова Эвия, Фиотида, Беотия);

- регион Аттика;

- регион Крит (Ираклион, Лассити) ;

- Северо-Эгейский регион (острова Лесбос, Хиос, Самос, Икария);

- Южно-Эгейский регион (острова Родос, Карпатос, Кос, Калимнос).

Причиной колоссальных пожаров в Греции могут быть не только природные факторы, но и вполне человеческие. Греческая полиция арестовала нескольких подозреваемых в поджогах.