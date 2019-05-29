В Госдуме РФ прокомментировали возвращение Саакашвили в Украину

В Госдуме РФ отреагировали на возвращение Саакашвили в Украину. Фото: УНИАН

В украинской политике возникнет дополнительная турбулентность из-за возвращения в страну экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили.

"Он точно снова расшевелит муравейник", заявил глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связей с соотечественниками Леонид Калашников, сообщает ТАСС.

По его мнению, возвращение украинского гражданства Саакашвили могло стать результатом "предвыборной или поствыборной договоренности президента Владимира Зеленского с Юлией Тимошенко".

"То, что сейчас она явно поддерживает действия Зеленского о роспуске Рады и проведении новых выборов, о многом говорит. Наверное, в том числе и как результат договоренностей возможно участие Саакашвили в предвыборных дебатах или даже списках на выборах в новую Раду", - добавил он.

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Президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. 29 мая Саакашвили намерен прилететь в Украину из Польши.