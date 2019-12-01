В Госдуме пригрозили Украине "отделением нескольких областей"

Председатель Госдумы Вячеслав Володин вступился за предателя из Крыма. Фото: Коммерсантъ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин пригрозил Украине "отделением нескольких областей".

"Национализм, ущемление малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей. Это нужно понимать властям Украины и не допускать нарушения прав и свобод этнических групп, проживающих на территории страны", - говорится в заявлении Володина, обнародованном на официальном сайте Госдумы.

Причиной заявления стал срыв выступления пророссийских "представителей Крыма" на форуме ООН по вопросам меньшинств, который проходил в Женеве в течение 28-29 ноября.

Их выступления были сорваны сначала официальным протестами, а потом даже стуком табличек с именами, чтобы "заглушить" выступление людей, которые попали на форум с нарушением процедур.

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На форум ООН по вопросам нацменьшин российская сторона привезла предателя и пропагандиста Руслана Бальбека, который спокойно заседал на месте российской делегации, а затем и попытался выступить, злоупотребляя правилами процедуры.