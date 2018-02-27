В Госдепе США Путину напомнили о Немцова

Лидер оппозиции Борис Немцов был убит под стенами Кремля. Фото: REUTERS

Соединенные Штаты призывают Россию соблюдать основные права и свободы граждан и обеспечить наказание всех причастных к убийству российского оппозиционера Бориса Немцова.

Об этом заявила представитель Государственного департамента США Хезер Науерт.

"Три года назад лидер оппозиции Борис Немцов был убит прямо под стенами Кремля. Как ведущий деятель российского демократического движения, бывший губернатор, министр энергетики, а также вице-премьер-министр, Борис Немцов посвятил свою жизнь службе обществу и цели сделать Россию более свободной и богатой.

Его память продолжает вдохновлять российский народ и многих других во всем мире участвовать в тяжелой, а порой и опасной борьбе за справедливое, демократическое и ответственное правительство", - говорится в заявлении.

В память о жизни и работе Немцова, США повторяют призыв к правительству России придерживаться своих обязательств способствовать и защищать общие права человека, включая свободу слова, мирных собраний и свободу объединений.

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"Мы вновь призываем российское правительство, чтобы все, кто причастен к этому преступлению, включая тех, кто организовал или отдавал приказ сделать это, были привлечены к ответственности", - заявили в Госдепе США.

Оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года недалеко от Кремля. На скамье подсудимых по подозрению в причастности к его убийству оказались бывший офицер батальона "Север" Заур Дадаев, Темирлан Ескерханов, Хамзат Баха и брать Губашевы. 29 июня в России присяжные признали всех пятерых подсудимых виновными в убийстве Немцова. 13 июля суд приговорил главного подозреваемого - Заура Дадаева - к 20 годам колонии строгого режима и штрафу в 100 тыс. российских рублей. Другие подозреваемые получили длительные сроки лишения свободы.