В Гонконге протестующие устроили просмотр фильма об украинской революции

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29 августа вечером во всех районах Гонконга протестующие устроили просмотр документального фильма от Нетфликса "Зима в огне".

Лента рассказывает и показывает, как проходила революция в Украине.

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"В фильме показано восстания в Украине на киевском Майдане Независимости зимой 2013-2014 годов, вызванное насильственным разгоном мирной демонстрации отрядом милиции специального назначения "Беркут", и что привело к свержению режима президента Виктора Януковича", - говорится в аннотации к фильму.

- Был глубоко потрясен, шокирован украинский Революцией достоинства. Понял, что должен обязательно об этом написать, - говорит автор сценария французского комикса "Любовь на Майдане" 46-летний Орельен Дюкудре. Создал книгу вместе с художником 34-летним Кристофом Алиелом.