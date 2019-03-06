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среда, 06 марта 2019 12:47

"В голове какой-то параллельный мир" - бывший представитель НАТО о Путине

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&quot;В голове какой-то параллельный мир&quot; - бывший представитель НАТО о Путине
Путина называют не в своем уме. Фото: TAAS

Бывший представитель НАТО в России Гарри Табах заявил, что в голове Владимира Путина "происходит что-то ненормальное".

Причиной такого поведения называет длительное время правления, сообщает издание "Апостроф".

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"Я не знаю, что происходит в голове Путина, но точно могу сказать, что это что-то ненормальное. Он очень длительное время у власти, а власть очень отравляет людей, поэтому всегда нужна смена власти, 5-10 лет - не больше. В США это большая проблема, вот в Конгрессе сидят по 40 лет, Маккейна (американськького сенатора) вообще ногами вперед вынесли, они оторваны от народа и реальности. Когда Путин так долго правит, я не могу сказать, что у него в голове, видимо, параллельный мир какой ", - считает дипломат.

По его словам, он не может предположить, чем закончится конфликт на Донбассе.

"Видимо, будет такая же кровоточащая рана, как Приднестровье, Абхазия, и Путин будет тянуть за эти ниточки, как только ему что-то не нравится, он дергает, и там начинается стрельба, и все начинают на него обращать внимание", - добавил табах.

В польской столице Варшаве появились плакаты в поддержку территориальной целостности Украины. Плакаты неизвестных авторов напоминают о начале оккупации Россией украинского Крыма.

"20 февраля 2014 Россия начала оккупацию украинского Крыма. Какую страну Путин атакует следующей?" - написано на плакате.

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