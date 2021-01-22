В Германии выдали адаптированную под современную молодежь Библию

Библию адаптировали для поколения Z. Фото: tjournal

В Германии издали книгу "Базовая Библия", которая адаптирована под современную молодежь.

Над переводом Священного Писания работали 1100 человек, сообщило издание DW.

Перед ними стояла задача не просто перевести Библию, но и сделать так, чтобы ее поняли дети 21 века.

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"Это - необходимость. Цель любого перевода Священного Писания во всех религиях - достучаться до современного читателя ", - прокомментировал религиовед Михаэль Шмидель.

Переводчики сократили Библию без потери смысла. Предложение в книге не длиннее 16 слов.

Книга доступна в электронном и печатном виде. Будет стоить от 25 до 148 евро. В интернете ее можно прочитать бесплатно.

Израильский археолог Авирам Ошри заявил, что Иисус Христос родился не в Вифлееме, области Иудея, в маленьком одноименную селе в районе Галилеи. Над развитием гипотезы работает с 2005 года.