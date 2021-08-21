В Германии разбился автобус с туристами: много пострадавших

В Германии разбился автобус с чешскими туристами, которые возвращались из Италии в Чехию.
Авария произошла утром на автомагистрали A93 в нижнебаварском районе Кельхайм, к югу от города Регенсбург. Об этом сообщает Баварское радио.
В транспортном средстве ехали 37 туристов. В результате аварии пострадали 14 человек.
Четыре человека получили серьезные травмы, еще двое - средней тяжести, а восемь - с легкими повреждениями. Водитель остался невредимым.
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По данным полиции, ни одно другое транспортное средство не участвовало в ДТП.
Автобус перевернулся, когда выезжал с автострады А93. Причины аварии выясняются.
В Польше в ДТП погибли двое украинцев. Были родными братьями. 28-летний Виктор и на год младше Андрей Мельницкий родом из села Большая Городница на Ровенщине. Ездили на заработки в Польшу, ремонтировали и перепродавали автомобили.
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