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суббота, 21 августа 2021 12:40

В Германии разбился автобус с туристами: много пострадавших

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  Перевернулся автобус с чехами. Фото: br.de
Перевернулся автобус с чехами. Фото: br.de

В Германии разбился автобус с чешскими туристами, которые возвращались из Италии в Чехию.

Авария произошла утром на автомагистрали A93 в нижнебаварском районе Кельхайм, к югу от города Регенсбург. Об этом сообщает Баварское радио.

В транспортном средстве ехали 37 туристов. В результате аварии пострадали 14 человек.

Четыре человека получили серьезные травмы, еще двое - средней тяжести, а восемь - с легкими повреждениями. Водитель остался невредимым.

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По данным полиции, ни одно другое транспортное средство не участвовало в ДТП.

Автобус перевернулся, когда выезжал с автострады А93. Причины аварии выясняются.

В Польше в ДТП погибли двое украинцев. Были родными братьями. 28-летний Виктор и на год младше Андрей Мельницкий родом из села Большая Городница на Ровенщине. Ездили на заработки в Польшу, ремонтировали и перепродавали автомобили.

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