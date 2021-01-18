Коронавирус продолжает мутировать. Фото: Reuters

В Германии обнаружили новый штамм коронавируса.

На данный момент им заразились 35 человек. Об этом сообщили на пресс-конференции представители местной клиники.

"Новый штамм зафиксировали в городе Гармиш-Партенкирхене. Вспышку зарегистрировали внутри клиники. Там заразились 73 пациента, но только в 38 штамм был ранее известен", - говорится в сообщении.

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Анализы зараженных новым видом вируса отправили в клинику Charite, где его должны изучить и определить насколько он отличается от уже известных.

16 новых разновидностей коронавируса нашли исследователи из Кении на юго-востоке страны. Штаммы уникальные, в других частях мира о них пока не сообщали.