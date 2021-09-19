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воскресенье, 19 сентября 2021 21:45

В Германии начнут продавать плюшевого медведя, похожего на Ангелу Меркель

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В Германии начнут продавать плюшевого медведя, похожего на Ангелу Меркель
Плюшевые мишки "Меркель" будут стоить 189 евро. Фото: Stern

Немецкая фирма из Кобурга выпустила специальную партию плюшевых мишек по случаю завершения полномочий Ангелы Меркель на посту канцлера, сообщает Stern.

"Личные медведи" - это традиция более чем 100-летнего семейного бизнеса фирмы из Баварии: компания делала такие игрушки в честь Барака Обамы и короля Людвига, есть копии бывшего канцлера Гельмута Шмидта и королевы Елизаветы II.

Плюшевые мишки "Меркель" будут стоить 189 евро. "Это не детские игрушки, это коллекционные вещи", - пояснил высокую цену управляющий директор Мартин Герман.

Будет изготовлено всего 500 штук - и одну из них, под цифрой 16 получит собственно канцлер, ее передаст Меркель депутат Бундестага по округу Кобурга.

Цифра "16" символизирует количество лет пребывания Меркель в должности.

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Музей мадам Тюссо в Берлине решил отметить предстоящий уход с поста канцлера Ангелы Меркель. Ее восковую фигуру переодели в неформальную одежду.

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