В Германии начался строгий карантин

Жесткий карантин продлится минимум до конца января. Фото: Reuters

С 11 января в Германии начинают действовать строгие ограничительные меры для предотвращения инфицирования коронавирусом.

Закрыли спортзалы, рестораны, гостиницы и музеи. Ученики перешли на онлайн-обучение, информируют местные СМИ.

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Жителям регионов, где за неделю зарегистрировали более 200 случаев инфицирования на 100 тыс населения, могут запретить без уважительной причины выезжать на расстояние более 15 км от дома.

Работодателям рекомендуют перевести сотрудников на удаленную работу.

Церквям, мечетям и синагогам разрешили проводить мероприятия при условии соблюдения карантина и гигиенических правил.

В связи с новым штаммом коронавируса, который обнаружили в Великобритании, Германия вслед за другими европейскими странами запретила авиасообщение с государством. Запрет начнет действовать с понедельника, 21 декабря, и продлится как минимум до 31 декабря.