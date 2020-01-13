В "Газпроме" заявили, что Россия своими силами достроит "Северный поток-2"

Россия сама достроит "Северный поток-2". Фото: РБК

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что Россия самостоятельно достроит газопровод "Северный поток-2", против которого США ввели санкции.

Россия сможет сама достроить газопровод "Северный поток - 2", но для этого может потребоваться больше времени, сообщают российские СМИ.

"Технологические риски на сегодня решаются нашими мощностями, поэтому "Северный поток - 2" будет достроен. Конечно, это требует немного большего времени", - сказал Миллер.

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11 января Ангела Меркель после встречи в Москве с Владимиром Путиным заявила, что проект "Северный поток-2" необходимо довести до конца.