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пятница, 24 декабря 2021 13:56

В ФСБ говорят, что задержали завербованного Украиной военного

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В ФСБ говорят, что задержали завербованного Украиной военного
Россиянина обвинили в сборе информации о войсках. Фото: Pexels

В Воронежской области РФ якобы задержали российского военного, завербованного украинской разведкой.

Об этом сообщила Федеральная служба безопасности.

"По подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК России "государственная измена", задержан военнослужащий Западного военного округа. Воронежским гарнизонным военным судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Задержанный обвиняется в сборе сведений о деятельности российских сил. Эти данные якобы могли нанести вред обороноспособности России. Личность задержанного не разглашают.

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В России статья о госизмене предусматривает от 12 до 20 лет колонии.

Федеральная служба безопасности РФ сфабриковала дело об украинских "неонацистах". Там заявили о якобы блокировании подготовки насильственной акции против журналиста в Ростовской области. Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на пресс-службу ФСБ РФ.

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