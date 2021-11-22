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вторник, 23 ноября 2021 04:38

В форме монеты: возле вулкана построят первый в мире Bitcoin-город

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В форме монеты: возле вулкана построят первый в мире Bitcoin-город
В сентябре в стране начали строить первую в мире "эко-ферму" для майнинга Bitcoin на вулканической энергии. Фото: pixabay.com

Сальвадор планирует построить первый в мире биткоин-город у подножия вулкана Кончагуа.

Для финансирования проекта используют криптовалюту, заявил президент страны Наиб Букеле, пишет BBC. Значительная часть запланированной инфраструктуры будет стоить около 300 тыс. Bitcoin — более $17 млрд.

"Город возведут в юго-восточном районе Ла-Унион в форме большой монеты. Он будет использовать геотермальную энергию вулкана для производства криптовалюты Bitcoin", - сказал Букеле.

В городе будет все: жилые и коммерческие районы, музеи, бары, рестораны, аэропорт, порт и железная дорога. Все это посвятят Bitcoin. В городе также не будет взиматься налог на прибыль, только налог на добавленную стоимость (НДС). В то же время Букеле не назвал даты начала или завершения строительства.

В сентябре в стране начали строить первую в мире "эко-ферму" для майнинга Bitcoin на вулканической энергии. Власти страны называли этот способ получения криптовалюты экологически безопасным.

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Парламент Сальвадора принял закон, которым официально признал биткоин платежным средством. Прием биткоина к оплате стал обязательным с 7 сентября. Правительство страны также планирует создать официальный криптокошелёк, в котором будет хранить биткоины на сумму $150 млн для трастового фонда на базе банка развития Сальвадора, чтобы гарантировать возможность автоматического и мгновенного обмена криптовалюты на доллар США.

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