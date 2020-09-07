В фаната Земфиры остановилось сердце на ее концерте

Во время концерта Земфиры умер ее фанат. ФОТО: Іnstagram.com/zemfiralive

6 сентября на концерте российской певицы Земфиры в Санкт-Петербурге произошла трагедия с одним из ее фанатов. Об этом сообщает издание 78.ru.

Во время концерта поклоннику Земфиры стало плохо. Его вынесли из толпы без сознания. Медики, которые дежурили на месте, пытались привести мужчину в чувство до приезда скорой. Первую помощь оказывали в течение 10 минут. Но, к сожалению, по дороге в больницу мужчина скончался в результате остановки сердца.

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В январе этого года американский певец Дэвид Олни умер на сцене во время концерта во Флориде.