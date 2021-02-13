В Facebook и Twitter дадут показания о штурме Капитолия

Цукерберг и Дорси давать показания в Палате представителей Конгресса США. Фото: Reuters

Руководители компаний Facebook Inc Марк Цукерберг и Twitter Inc Джек Дорси дадут показания о роли соцсетей в штурме Капитолия.

Они уже ведут переговоры о дачи показаний в марте. Об этом сообщает Politico.

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Сейчас обсуждается предоставление Цукербергу и Дорси возможности выступить перед Комитетом палаты по вопросам энергетики и торговли.

"Планируется исследовать, какую роль сыграли социальные платформы в штурме Капитолия сторонниками експрезидента Дональда Трампа", - отметил председатель Комитета палаты представителей по энергетике и торговле Фрэнка Паллоне.

Точное содержание будущих слушаний пока неизвестен.

Десятки бывших чиновников-республиканцев планируют создать новую правоцентристскую партию из 45-го президента США Дональда Трампа. Подробностями поделилось издание Reuters.