В Евросоюзе ответили на угрозы Лукашенко

Европа не позволит Лукашенко запугивать себя. Фото: Reuters

Самопровозглашённому президенту Беларуси Александру Лукашенко не разрешат запугивать Евросоюз.

Об этом сказала спикер Еврокомиссии Ана Писонеро на брифинге в Брюсселе, сообщает "Європейська правда".

"По поводу газа - это будет новый инструмент гибридных атак, который прилагается к действующей ситуации с мигрантами. Мы видим угрозы, но мы четко заявили, что не дадим себя запугать", - сказала она.

Спикер процитировала президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Та в Вашингтоне сказала, что президент РФ Владимир Путин может повлиять на белорусский режим.

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"И мы приглашаем его попытаться уговорить белорусские власти прекратить эти гибридные атаки, которые не идут никому на пользу", - добавила Писонеро.

Самопровозглашенный президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа в Европу. Сказал, что через Украину газ не пройдет, потому что там закрыта граница.