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В Евросоюзе объяснили, при каких условиях с Беларуси снимут санкции

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В Евросоюзе объяснили, при каких условиях с Беларуси снимут санкции
В ЕС требуют от Лукашенко перейти к демократическому процессу. Фото: Reuters

В первую годовщину фальсифицированных выборов президента Беларуси Евросоюз призвал самопровозглашённого президента Александра Лукашенко к общенациональному диалогу и уважению к правам человека.

Высокий представитель Хосеп Боррель от имени ЕС указал это в заявлении, сообщает "Європейська правда".

В течение года после выборов белорусские власти расправлялись с собственным обществом.

"Представители оппозиционных и демократических сил вместе с тысячами граждан из всех слоев общества погибли при непонятных обстоятельствах, были задержаны или вынуждены покинуть страну и жить в эмиграции", - говорится в заявлении.

Запрос гражданского общества относительно свободных демократических выборов остается без ответа.

ЕС единогласно призвал режим Лукашенко прекратить репрессии. Брюссель готов усилить санкции.

"Единственный способ прекратить политический кризис - это всесторонний национальный диалог. Отмена санкций ЕС станет возможной только тогда, когда власти Беларуси будут полностью придерживаться принципов демократии и верховенства права, уважать обязательства по правам человека и прекратит все репрессии. Режим должен безоговорочно освободить и реабилитировать более 600 политических заключенных и принять участие в серьезном, надежном и всеобъемлющем политическом процессе, который приведет к свободным и честным выборам под наблюдением ОБСЕ/БДИПЧ", - говорится в заявлении.

После того как Беларусь приступит к демократическому переходу, ЕС обязуется помочь ей стабилизировать экономику, реформировать свои институты, создать новые рабочие места и повысить уровень жизни. Предлагает Комплексный план экономической поддержки до €3 млрд для демократической Беларуси.

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"ЕС продолжит поддерживать демократическое, независимое, суверенное, процветающую и стабильную Беларусь. Голоса и воля народа Беларуси не будут замалчиваться", - заявил Боррель.

Администрация президента США Джо Байдена готовится обнародовать новые санкции против Республики Беларусь из-за преследований режимом самопровозглашенного президента Александра Лукашенко его политических оппонентов. Объявят новые санкции в понедельник, символическую дату начала протестов в Беларуси.

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