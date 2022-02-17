В европейских городах пройдут акции в поддержку Украины

Акции анонсировали 18-20 февраля. Фото: Reuters

В 25 городах Европы 18-20 февраля пройдут акции в поддержку Украины.

Акция получила название "Европейский день солидарности: stand with Ukraine", передаёт "Укринформ".

"Митинги в рамках глобальной кампании European Day of Solidarity: stand with Ukraine в поддержку Украины, ее независимости и суверенитета будут проходить с 18 по 20 февраля, основная их часть – в субботу. В целом гимн Украины раздастся, а государственный флаг взвьется в 25 европейских городах - от Лондона до Лиссабона. Наше одновременное выступление покажет всему миру, что Украина - это важная часть Европы. Мы хотим подчеркнуть, что сейчас речь идет не только о демократическом будущем Украины, но и о безопасности всего Европейского континента", - сказала координатор кампании, глава австрийской ОО Unlimited Democracy Анна Паттерманн.

К акции присоединятся члены украинских диаспор, зарубежные общественные организации, представители диаспор Беларуси, Грузии и Чечни.

Кампания должна обратить внимание на российскую агрессию и напомнить, что Украина является частью Европы.

19 февраля акции пройдут в австрийских городах Вене, Граце, Линце и Зальцбурге. В столице страны развернут 30-метровый украинский флаг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Яркие акции, марши и пение гимна: как украинцы отмечают День единения – фото, видео

Акции пройдут в Бельгии (Брюссель), Кипре (Пафос), Германии (Берлин, Хемниц, Дюссельдорф, Фрайбург, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Майнц и Мюнхен), Франции (Париж и Страсбург), Венгрии (Будапешт), Братислава), Латвии (Рига), Польши (Познань), Португалии (Лиссабон, Алгарве, Порто), Великобритании (Лондон).

Среди украинцев выросла готовность сопротивляться в случае вторжения российской армии на территорию Украины. Бороться с оккупантами готово 57,5% опрошенных граждан, говорится в результатах опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.