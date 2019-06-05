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среда, 05 июня 2019 13:22

В Европе ожидают продолжения санкций против России

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В Европе ожидают продолжения санкций против России
Решение о продлении экономических санкций против России. ФОТО: Newsone

В Евросоюзе 20 июня примут решение о продлении экономических санкций против России еще на полгода практически без обсуждения.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Планируется, что экономические санкции ЕС против России Европейский совет продолжит 20 июня еще на шесть месяцев. Обсуждений ожидается мало или вообще не будет", - сообщил журналист Рикард Джозвяку в Twitter.

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Вместе с тем процесс расширения санкционного списка ЕС именами людей, причастных к выдаче российских паспортов на Донбассе, продвигается очень медленно, добавил он.

Сенат США вечером 3 июня единогласно поддержал законопроект о запрете иностранного вмешательства в выборы. Законопроект предусматривает запрет получать американской визы для тех, кто был обвинен во вмешательстве в выборы в Соединенных Штатах.

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Дата
05
июня

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