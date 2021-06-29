В Европе новый лидер по смертности от Сovid-19

По количеству новых больных Украина заняла 72-е место в мировом рейтинге. Фото: pixabay.com

27 июня в мире диагностировали более 399 тыс. новых случаев Covid-19. Больше всего заболевших выявили в Индии, Колумбии и Бразилии.

По суточной смертности в Европе лидируют Россия, Франция и Германия, свидетельствуют данные Worldometers.

В Индии зафиксировали более 36 тыс. новых инфицированных за сутки, в Колумбии и Бразилии – более 28 тыс. Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Россия и Великобритания.

По количеству новых больных Украина заняла 72-е место в мировом рейтинге и 12-е среди стран Европы. По распространению коронавируса в Европе лидируют Британия, Россия и Испания.

В целом за время пандемии в мире умерли более 3 945 316 человек, летальных случаев за сутки зафиксировали почти 6 тыс. Выздоровели от болезни 166 млн человек, до сих пор болеют – 11 млн.

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С 1 июля программа паспортов вакцинации ЕС позволяет людям свободно перемещаться внутри блока, если они вакцинированы одной из четырех вакцин западного производства. Хотя AstraZeneca и относится к вакцинам, которые признали в ЕС, это не распространяется на индийскую версию Covishield. Получившие прививку вакциной AstraZeneca, выпущенной индийским Serum Insitute, имеют проблемы с поездками в ЕС. МИД Индии поставило вопрос о непризнании Covishield Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). Хотя Covishield изготовляют по аналогичной технологии, что и Vaxzevria, пока препарат не имеет разрешения на продажу в ЕС.