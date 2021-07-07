В Европе новая тройка лидеров по распространению Сovid-19

 
Ексклюзивы
1/5
Где отдыхают украинцы: назвали самые популярные курорты
Где отдыхают украинцы: назвали самые популярные курорты
Просмотров: 693
"Нет альтернативы" – политолог объяснил рейтинги Зеленского
"Нет альтернативы" – политолог объяснил рейтинги Зеленского
9 Просмотров: 675
Было стыдно прыгать, задирать ноги. Нижнего белья не имели - этнолог про Ивана Купала в древности
Было стыдно прыгать, задирать ноги. Нижнего белья не имели - этнолог про Ивана Купала в древности
Просмотров: 2034
"Продавцы вывешивают бумажки с номером карты, куда можно сбросить деньги" - украинцы массово переходят на безналичные расчеты
"Продавцы вывешивают бумажки с номером карты, куда можно сбросить деньги" - украинцы массово переходят на безналичные расчеты
1 Просмотров: 1512
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
Просмотров: 324
В аварии погиб 11-летний парень. Он был за рулем: кто ответит
В аварии погиб 11-летний парень. Он был за рулем: кто ответит
Просмотров: 630
Огромные самолеты и счастливые пассажиры - волшебные фото из аэропорта "Киев"
Огромные самолеты и счастливые пассажиры - волшебные фото из аэропорта "Киев"
Просмотров: 2574
Конституционный суд рассмотрит обращение относительно языкового закона
Конституционный суд рассмотрит обращение относительно языкового закона
Просмотров: 360
Украинский флаг над Госдумой, языковой скандал с Довбиком и блохи в море - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Украинский флаг над Госдумой, языковой скандал с Довбиком и блохи в море - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 738
"Напьемся с горя" - как в Киеве "зажигала" фан-зона на игре Украина-Англия
"Напьемся с горя" - как в Киеве "зажигала" фан-зона на игре Украина-Англия
1 Просмотров: 1404
Фото
Все фото
3
5
3
3
7
Российская порнозвезда выпрыгнула с 22-го этажа: в ее руке нашли загадочную монету
Российская порнозвезда выпрыгнула с 22-го этажа: в ее руке нашли загадочную монету
В Польше вертолет с украинцами упал в озеро
В Польше вертолет с украинцами упал в озеро
Не поделили Крым: в Польше украинец зарезал соотечественника
Не поделили Крым: в Польше украинец зарезал соотечественника
Из раны видно внутренности: в шотландском монастыре нашли необычную скульптуру
Из раны видно внутренности: в шотландском монастыре нашли необычную скульптуру
Во Флориде взорвали уцелевшую часть обрушившегося здания: фото и видео
Во Флориде взорвали уцелевшую часть обрушившегося здания: фото и видео
Видео
Все видео
Десятки фейерверков случайно взорвались на пляже: видео
Десятки фейерверков случайно взорвались на пляже: видео
В Черном море бушевал торнадо. Пострадал популярный курорт - видео
В Черном море бушевал торнадо. Пострадал популярный курорт - видео
В авиакатастрофе погибли 17 военных
В авиакатастрофе погибли 17 военных
Тихановская высказалась о праздновании режимом Лукашенко Дня Независимости
Тихановская высказалась о праздновании режимом Лукашенко Дня Независимости
Британский миллиардер полетит в космос раньше Безоса
Британский миллиардер полетит в космос раньше Безоса
Интервью
1/5
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
Просмотров: 324
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 2376
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
1 Просмотров: 225
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 1098
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2457
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
06 июля 2021
Просмотров: 135
Чемпіон пресконференцій
У листопаді 2009-го у конференц-зал київського стадіону імені Лобановського, попри епідемію свинячого грипу, набилося більше людей, ніж приходили на ...
среда, 07 июля 2021 08:17

В Европе новая тройка лидеров по распространению Сovid-19

  Комментировать

В мире диагностировали более 430 тыс. новых случаев Covid-19. Больше всего заболевших выявили в Бразилии, Индии и Индонезии.

В Европе по приросту болезни лидируют Великобритания, Россия и Испания, свидетельствуют данные Worldometers. Украина по количеству новых заражений находится на 69-м месте в мире. Среди стран Европы она на 13-м месте.

В Бразилии зафиксировали более 62 тыс. новых инфицированных за сутки, в Индии – более 44 тыс, а в Индонезии – почти 31 тыс. случаев. Кроме того, в Британии обнаружили более 26 тыс. больных коронавирусной инфекцией, а в Аргентине – более 22 тыс.

 

В целом за время пандемии в мире умерли более 4 млн человек, летальных случаев за сутки зафиксировали свыше 8 тыс. Выздоровели от болезни свыше 169 млн человек, до сих пор болеют около 11 млн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Власти заявили о начале четвертой волны коронавируса

В индийском мегаполисе Мумбаи тысячи людей стали жертвами Covid-аферы. Вместо настоящей вакцины от коронавируса пострадавшим вводили физраствор. Полиция арестовала ряд врачей и медработников. С поддельной вакциной провели минимум 12 кампаний прививки.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Европе новая тройка лидеров по распространению Сovid-19». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
июля

Сомнительное стечение обстоятельств. Осудили виновных во взрыве Чернобыля

Как Дания победила Англию

Самое читаемое
Дочь Брюса Уиллиса показала жаркие фото
Дочь Брюса Уиллиса показала жаркие фото
4
 Просмотров: 30690
Умирала в машине. Затем тело выбросили: новые подробности гибели 17-летней студентки
Умирала в машине. Затем тело выбросили: новые подробности гибели 17-летней студентки Просмотров: 10683
Базары, традиционная одежна и пленные партизанки - как жила Украина под немецкой оккупацией
Базары, традиционная одежна и пленные партизанки - как жила Украина под немецкой оккупацией
16
 Просмотров: 10089
Водоросли и медузы, которые невероятно жалят - блогер разочарован популярным украинским курортом у Черного моря
Водоросли и медузы, которые невероятно жалят - блогер разочарован популярным украинским курортом у Черного моря
 Просмотров: 7857
&quot;Не мова, а блевота какая-то&quot;, - преподаватель института опозорился заявлением про украинский язык
"Не мова, а блевота какая-то", - преподаватель института опозорился заявлением про украинский язык
 3 Просмотров: 6759
Мир
Обвал дома у Майами: спасатели достали новые тела
Обвал дома у Майами: спасатели достали новые тела Просмотров: 135
США запретили продажу авиабилетов в Беларусь
США запретили продажу авиабилетов в Беларусь Просмотров: 90
На границе Армении и Азербайджана произошла перестрелка: есть раненые
На границе Армении и Азербайджана произошла перестрелка: есть раненые Просмотров: 153
Российские хакеры взломали серверы Республиканской партии США - СМИ
Российские хакеры взломали серверы Республиканской партии США - СМИ Просмотров: 171
Власти заявили о начале четвертой волны коронавируса
Власти заявили о начале четвертой волны коронавируса Просмотров: 351
Больше всего комментируют
25
Порошенко возглавил антирейтинг политиков
9
"Нет альтернативы" – политолог объяснил рейтинги Зеленского
4
Петиция по Татарову: Зеленский проходит тест на человечность
3
"Не мова, а блевота какая-то", - преподаватель института опозорился заявлением про украинский язык
3
СБУ и Офис генпрокурора не будут трогать Зеленского в вопросе "вагнеровцев"
Голосов: 259
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть