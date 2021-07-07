В Европе новая тройка лидеров по распространению Сovid-19

В мире диагностировали более 430 тыс. новых случаев Covid-19. Больше всего заболевших выявили в Бразилии, Индии и Индонезии.

В Европе по приросту болезни лидируют Великобритания, Россия и Испания, свидетельствуют данные Worldometers. Украина по количеству новых заражений находится на 69-м месте в мире. Среди стран Европы она на 13-м месте.

В Бразилии зафиксировали более 62 тыс. новых инфицированных за сутки, в Индии – более 44 тыс, а в Индонезии – почти 31 тыс. случаев. Кроме того, в Британии обнаружили более 26 тыс. больных коронавирусной инфекцией, а в Аргентине – более 22 тыс.

В целом за время пандемии в мире умерли более 4 млн человек, летальных случаев за сутки зафиксировали свыше 8 тыс. Выздоровели от болезни свыше 169 млн человек, до сих пор болеют около 11 млн.

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В индийском мегаполисе Мумбаи тысячи людей стали жертвами Covid-аферы. Вместо настоящей вакцины от коронавируса пострадавшим вводили физраствор. Полиция арестовала ряд врачей и медработников. С поддельной вакциной провели минимум 12 кампаний прививки.