В Эстонию прибыли шесть военных кораблей НАТО

В Эстонию прибыли корабли Постоянной противоминной группы НАТО.
Они будут вести поиск и уничтожение мин времен Первой и Второй мировых войн в территориальных водах Эстонии. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Как отмечается, в составе морского отряда находятся штабной корабль HDMS Thetis, корабли противоминной обороны FGS Weilheim и LVNS Talivaldis, минные тральщики HNOMS Rauma, HMS Cattistock и HNLMS Urk. В Таллине к ним присоединится еще один корабль - Narcis.
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Работы по поиску мин начнутся с 14 октября и продлятся в течении двух недель.
В зоне боевых действий на Донбассе заминированы около 700 тыс. га земли. Для полного разминирования этой территории понадобятся десятки лет.
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