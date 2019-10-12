В Эстонию прибыли шесть военных кораблей НАТО

Корабли будут заниматься поиском и уничтожением мин. Фото: ShareAmerica

В Эстонию прибыли корабли Постоянной противоминной группы НАТО.

Они будут вести поиск и уничтожение мин времен Первой и Второй мировых войн в территориальных водах Эстонии. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Как отмечается, в составе морского отряда находятся штабной корабль HDMS Thetis, корабли противоминной обороны FGS Weilheim и LVNS Talivaldis, минные тральщики HNOMS Rauma, HMS Cattistock и HNLMS Urk. В Таллине к ним присоединится еще один корабль - Narcis.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нашли ящик с боеприпасами

Работы по поиску мин начнутся с 14 октября и продлятся в течении двух недель.

В зоне боевых действий на Донбассе заминированы около 700 тыс. га земли. Для полного разминирования этой территории понадобятся десятки лет.