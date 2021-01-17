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воскресенье, 17 января 2021 23:54

В ЕС угрожают санкциями для РФ за задержание Навального

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В ЕС угрожают санкциями для РФ за задержание Навального
В ЕС потребовали немедленного освобождения оппозиционера в совместном заявлении Литвы, Латвии и Эстонии. Фото из открытых источников

В Евросоюзе назвали задержание политика Алексея Навального в Москве недопустимым. И допускают введение новых санкций против России.

Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в Twitter. Он назвал задержание Навального "абсолютно неприемлемым". И потребовал немедленного освобождения оппозиционера в совместном заявлении Литвы, Латвии и Эстонии.

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"Задержание Алексея Навального абсолютно неприемлемо. Мы требуем от российских властей его незамедлительного освобождения. Евросоюз должен реагировать быстро, если он не будет освобожден, то надо рассмотреть введение санкций против России в связи с этой акцией", - сказал Ринкевичс.

Российского оппозиционера Алексея Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" в Москве. При прохождении паспортного контроля в Навальному подошли правоохранители и попросили пройти в отделение полиции.

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Дата
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