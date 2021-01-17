В ЕС угрожают санкциями для РФ за задержание Навального

В ЕС потребовали немедленного освобождения оппозиционера в совместном заявлении Литвы, Латвии и Эстонии. Фото из открытых источников

В Евросоюзе назвали задержание политика Алексея Навального в Москве недопустимым. И допускают введение новых санкций против России.

Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в Twitter. Он назвал задержание Навального "абсолютно неприемлемым". И потребовал немедленного освобождения оппозиционера в совместном заявлении Литвы, Латвии и Эстонии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Навальный будет находиться под стражей до избрания меры пресечения

"Задержание Алексея Навального абсолютно неприемлемо. Мы требуем от российских властей его незамедлительного освобождения. Евросоюз должен реагировать быстро, если он не будет освобожден, то надо рассмотреть введение санкций против России в связи с этой акцией", - сказал Ринкевичс.

Российского оппозиционера Алексея Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" в Москве. При прохождении паспортного контроля в Навальному подошли правоохранители и попросили пройти в отделение полиции.