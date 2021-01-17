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воскресенье, 17 января 2021 20:58

Навальный будет находиться под стражей до избрания меры пресечения

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Навальный будет находиться под стражей до избрания меры пресечения
Навального задержали в аэропорту Москвы. Фото: Reuters

Российский оппозиционер Алексей Навальный останется под стражей после задержания в аэропорту "Шереметьево".

Ему должны избрать меру пресечения. Об этом говорится в заявлении Федеральной службы исполнения наказаний.

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"В аэропорту" Шереметьево "сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, с 29 декабря 2020 находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока", - говорится в сообщении.

Адвокат Навального Кира Ярмыш сообщила, что неизвестно, в каком статусе находится политик и куда его повели.

Российского оппозиционера Алексея Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" в Москве. При прохождении паспортного контроля в Навальному подошли правоохранители и попросили пройти в отделение полиции.

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Дата
17
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