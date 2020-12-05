В ЕС рассматривают возможность международного трибунала по режиму Лукашенко

Спецпредставитель ЕС заявил, что за каждое нарушение прав человека в Беларуси причастные должны понести ответственность. Фото: 24tv.ua

Специальный представитель Европейского союза по правам человека Эймон Гилмор допускает возможность международного трибунала по ситуации в Беларуси. Если состоится, то под трибунал попадут все причастные к насилию против участников акций протеста.

Об этом Гилмор рассказал в интервью немецкому телеканалу Deutsche Welle, сообщает "РБК".

Отметил, что международные трибуналы, как вправило, работают как дополнительный механизм.

"Их создают только в ситуациях, когда государство или не хочет, или не может привлечь к ответственности виновных", - говорит Гилмор.

Отметил, что за каждое нарушение прав человека причастные должны понести ответственность, но об этом должна прежде всего позаботиться сама Беларусь.

"Если же государство этого не делает, то нужно найти альтернативные методы, например, международные механизмы. Но сейчас главная задача - остановить репрессии против мирных протестующих. И необходимо собрать доказательства вины тех, кто пытал людей", - добавил спецпредставитель ЕС.

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Европейский Союз планирует расширить санкции против Минска, если самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не начнет переговоры с митингующими. Об этом сообщил глава МИД Германии Гайко Маас во время Минского форума.