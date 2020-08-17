В ЕС рассказали, против кого в Беларуси направят санкции

ЕС не собирается вводить санкции против белорусских граждан. Фото: delo.ua

Евросоюз собирается применить санкции, которые не навредят населению Беларуси.

"Речь идет не об экономических санкциях, которые поразили бы прежде всего белорусское население. Мы хотим целенаправленно наказать отдельных лиц, которые были вовлечены в манипуляции с выборами и насилие над демонстрантами", - отметил министр иностранных дел Германии Гайко Маас, информирует DW.

Список таких лиц сейчас готовят, добавил.

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Европейский Союз уже объявил, что не принимает официальных результатов выборов президента Беларуси. Также в Брюсселе осудили насилие над демонстрантами и сообщили о работе над санкциями.