В ЕС рассказали, чего ожидают от сотрудничества с новым президентом США

Первое приоритетное направление сотрудничества - преодоление эпидемии коронавируса и ее последствий. Фото: pixabay

Новую "трансатлантическую повестку дня" в направлениях сотрудничества между ЕС и США при президентстве Джо Байдена, предложили Еврокомиссия и главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.

Трансатлантический альянс основывается на общих ценностях, истории а также интересах - это построение сильного, более мирного и процветающего мира, сообщили в официальном пресс-релизе Еврокомиссии, передает "Європейська правда".

"Победа избранного президента Джо Байдена и вицепрезиденткы Камалы Харрис, соединенная с более решительным и способными действиями ЕС и новыми геополитическими и экономическими реалиями, создайот редкую возможность оформить новую трансатлантическую повестку дня для глобального сотрудничества, основанного на общих ценностях, интересах и глобальных действиях", - отмечается в сообщении.

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"Когда сильное трансатлантическое партнерство - от этого становятся сильнее и ЕС, и США", - заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

1-е приоритетное направление сотрудничества - преодоление эпидемии коронавируса и ее последствий.

ЕС надеется на то, что США также возьмет на себя мировое лидерство для координации совместного противодействия эпидемии в таких вопросах как распространение вакцины, тестов и лекарств, наработки совместных механизмов реагирования, реформирования и усиления Всемирной организации здравоохранения.

2-е направление - борьба с изменением климата и защита окружающей среды путем создания общей "зеленой" повестки дня: по достижению "нулевых" выбросов к 2050 году, мероприятий для предотвращения перемещения производства в страны с худшими экологическими стандартами, развитие "зеленых технологий", противодействие вырубке лесов и загрязнение океанов.

3-е направление - сотрудничество в сфере технологий, торговли и стандартов.

"ЕС стремится путем переговоров решить существующие проблемные вопросы в двусторонней торговле с США, реформировать Всемирную торговую организацию и создать новий Совет ЕС и США по торговле и технологиям. В дополнение, ЕС предлагает начать диалог с США об ответственности крупных онлайн-платформ, относительно честного налогообложения и борьбой с искривлениями на рынке и разработать общий подход к защите критически важных технологий ", - отмечают в Еврокомиссии.

4-е направление - поддержка безопасности, защиты прав человека и демократии в мире.

"Сильное партнерство ЕС и США будет иметь ключевое значение для поддержания демократических ценностей, глобальной и региональной стабильности, процветания и разрешения конфликтов", - говорится в сообщении.

ЕС обещает, как 1-й шаг, активное участие в Саммите за демократию, которое предложил Джо Байден, и в выработке совместного противодействия таким вызовам как усиление авторитарных режимов, нарушения прав человека и коррупция.

Далее предложенный документ должен рассмотреть Европейский совет.

Ожидания от будущей администрации следующего президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена озвучил генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенбер. Об этом он сообщил во время онлайн-пресс-конференции по случаю 2-дневного заседания глав МИД стран-членов Альянса, которое состоится 1-2 декабря в Брюсселе.