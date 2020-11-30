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В НАТО рассказали, чего ждут от Байдена

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В НАТО рассказали, чего ждут от Байдена
США и Канада являются важными для европейской безопасности, в частности, благодаря проведению совместных учений и присутствия их войск в Европе. Фото: pixabay

Ожидания от будущей администрации следующего президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена озвучил генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенбер.

Об этом он сообщил во время онлайн-пресс-конференции по случаю 2-дневного заседания глав МИД стран-членов Альянса, которое состоится 1-2 декабря в Брюсселе.

"Я ожидаю, что в ближайшие годы мы сможем еще больше усилить трансатлантические связи. Могущество НАТО является важним для Европы. Мы полагаемся на гарантии безопасности Соединенных Штатов", - подчеркнул Столтенберг.

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Він пояснив, що США и Канада являются важными для европейской безопасности, в частности, благодаря проведению совместных учений и присутствия их войск в Европе.

"Но в то же время могущество НАТО важно для Соединенных Штатов. И не в последнюю очередь потому, что сейчас мы видим, как глобальный баланс сил перераспределяется в связи с усилением Китая", - сказал Столтенберг.

Он добавил, что в такой ситуаций еще более важное значение приобретает единство союзников. Вместе страны-члены НАТО имеют 50% мирового валового внутреннего продукта и мировой военной силы.

"Если мы будем вместе - мы будем в безопасности. И это будет способствовать прочности этого альянса", - подчеркнул он.

Также генеральный секретарь Альянса сказал, что пригласил Байдена на саммит НАТО, который должен состояться в Брюсселе в начале следующего года. Этот саммит посетят все лидеры стран-членов НАТО.

"На этом саммите я также предоставлю предложения по укреплению и адаптации НАТО", - сказал он.

Позаботиться о безопасности Европы самостоятельно Европейский Союз не может. ЕС для этого необходимо военная помощь со стороны Соединенных Штатов, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает немецкое издание Was. Он утверждает, что Брюсселю необходимы четкие гарантии Вашингтона коллективной безопасности, в том числе ядерного сдерживания и присутствия американских войск в Европе.

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30
ноября

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