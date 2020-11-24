Безопасность Европы зависит от США - Столтенберг

Брюсселю необходимы четкие гарантии Вашингтона коллективной безопасности, в том числе ядерного сдерживания и присутствия американских войск в Европе. Фото: pixabay

Позаботиться о безопасности Европы самостоятельно Европейский Союз не может.

ЕС для этого необходимо военная помощь со стороны Соединенных Штатов, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает немецкое издание Was.

Он утверждает, что Брюсселю необходимы четкие гарантии Вашингтона коллективной безопасности, в том числе ядерного сдерживания и присутствия американских войск в Европе.

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"Факт - ЕС не может защитить Европу ... Гарантии США по части безопасности, ядерного сдерживания и из-за присутствия американских войск абсолютно необходимы для защиты Европы", - считает Столтенберг.

По его словам, после выхода Великобритании из ЕС около 80% расходов на оборону Альянса легли на плечи стран, не входящих в Евросоюз. В связи с этим любая попытка ослабить связи между Северной Америкой и Европой ослабит НАТО. При новой администрации США Альянс должен найти правильный подход к России, чтобы Кремль понимал, что не сможет победить в случае конфронтации.

"Нужна твердая и ясная позиция НАТО в отношении России", - добавил генсек Альянса.

Он уверен, что избранний президентом США Джо Байден продолжит оказывать давление на ЕС с целью увеличения расходов на оборону НАТО.

В Познани состоялось торжественное открытие передового командования 5-го армейского корпуса США, которое поможет увеличить численность американских военнослужащих в Польше примерно до 5500 человек.