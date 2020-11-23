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понедельник, 23 ноября 2020 13:28

Увеличивают контингент: в Польше официально создали корпус армии США

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Увеличивают контингент: в Польше официально создали корпус армии США
Фото:twitter.com/Poland_MOD/

В Познани состоялось торжественное открытие передового командования 5-го армейского корпуса США, которое поможет увеличить численность американских военнослужащих в Польше примерно до 5500 человек.

Об этом сообщает "Euractiv".

"Присутствие передового командования здесь, на польской земле, является гарантией, которая удержит потенциального агрессора. С Познани 5-й корпус будет командовать сухопутными войсками США, действующими на восточном фланге НАТО ", - сказал министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Более 200 американских солдат будут служить в городе Познань на западе страны, их командир будет в звании генерал-майора. Командование 5-го армейского корпуса США в Польше будет единственной структурой такого уровня, развернутой в Европе.

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"Присутствие командования также" ускорит возможную переброску войск США в Польше. Совместные американо-польские программы обороны служат безопасности не только Польши, но и стран НАТО, расположенных на восточном фланге Североатлантического союза ", - добавил Блащак.

Его основной задачей будет координация и контроль сухопутных войск США в Европе, оперативное планирование, сотрудничество и синхронизация сил США с войсками других стран НАТО.

Две недели назад президент Анджей Дуда ратифицировал соглашение между Польшей и США о расширении сотрудничества в сфере обороны.

22 ноября США официально вышли из Договора об открытом небе. Причиной стало невыполнение Россией обязательств.

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