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понедельник, 10 мая 2021 14:00

В ЕС придумали, как бороться с отмыванием денег

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В ЕС придумали, как бороться с отмыванием денег
Еврокомиссия намерена внести предложение о запрете наличных расчетов на сумму свыше € 10 тыс. в рамках борьбы с отмыванием средств, полученных преступным путем. Фото: REUTERS

Запретить наличные расчеты на сумму свыше €10 тыс. хотят в Еврокомиссии.

Такое предложение хотят внести в рамках борьбы с отмыванием средств, полученных преступным путем. Об этом сообщила комиссар ЕС по вопросам финансовых услуг Майред Макгиннесс в интервью немецкому изданию Süddeutsche Zeitung.

"Мы говорим о верхней границе в 10 тысяч евро. Довольно трудно носить такую ​​сумму при себе наличными. Большинство людей так не делает", - пояснила еврокомиссар.

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Предписание об ограничении суммы наличных расчетов содержится в предложениях по изменению законодательства о борьбе с отмыванием средств, которое Еврокомиссия планирует представить в июле.

Макгиннесс добавила, что намерена при поддержке государств-членов ЕС создать европейское ведомство по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризмом. Этот орган должен иметь веские полномочия и направление осуществлять надзор за политикой по борьбе с отмыванием средств определенных крупных банков.

На саммите 25 мая лидеры ЕС обсудят политику в отношении России и тему Brexit. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам неформального саммита ЕС в Порту.

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