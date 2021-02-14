В ЕС объяснили разницу между сертификатами и паспортами вакцинации

Сертификат вакцинации не дает привилегии собственникам. Фото: pexels.com

Европейский союз разрабатывает введение сертификата вакцинации для тех, кто получил прививку от коронавируса.

"Разница заключается в том, что в документе, о котором мы думаем, будут содержаться все данные, связанные с вакцинацией. Он не только позволит проводить дифференцированный обзор, независимо от того, где это произойдет позже. Это также даст нам представление о развитии вируса , а также о возможных побочных эффектах. Следовательно, речь идет о медицинском документе", - заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес в интервью Augsburger Allgemeine.

С ее слов следует, что сертификат не будет давать никаких привилегий, вроде возможности свободно путешествовать.

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Кириакидес сказала, так называемый "паспорт вакцинации", должен быть разработан на глобальном уровне и сейчас идут переговоры по этому вопросу в рамках Всемирной организации здравоохранения.

"Но решение о такого документа уже должны будут принимать главы государств и правительств ЕС", - добавила она.

Ранее Европейский союз утвердил ускоренную процедуру одобрения вакцин, адаптированных к новым штаммов коронавируса.